Пелоси посчитала благородным поступком порчу текста обращения Трампа к нации
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Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что совершила «благородный» поступок, разорвав текст ежегодного обращения президента США Дональда Трампа к нации. Об этом сообщает телеканал CBS.
Она считает, что таким образом уничтожила «манифест лживости».
«Разорвать его (Трампа, — прим. ред.) чушь было очень благородно», — сказала Пелоси.
По ее словам, американский лидер своей речью и поведением «уничтожил правду» и «надругался» над Конституцией США.
4 февраля Трамп выступил с ежегодным посланием «О положении страны».
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