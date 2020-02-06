Пелоси посчитала благородным поступком порчу текста обращения Трампа к нации

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что совершила «благородный» поступок, разорвав текст ежегодного обращения президента США Дональда Трампа к нации. Об этом сообщает телеканал CBS.

Она считает, что таким образом уничтожила «манифест лживости».

«Разорвать его (Трампа, — прим. ред.) чушь было очень благородно», — сказала Пелоси.

По ее словам, американский лидер своей речью и поведением «уничтожил правду» и «надругался» над Конституцией США.

4 февраля Трамп выступил с ежегодным посланием «О положении страны».

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