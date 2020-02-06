Пелоси посчитала благородным поступком порчу текста обращения Трампа к нации

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Спикер нижней палаты конгресса США Нэнси Пелоси разорвала копию речи президента Дональда Трампа Спикер нижней палаты конгресса США Нэнси Пелоси разорвала копию речи президента Дональда Трампа
Спикер нижней палаты конгресса США Нэнси Пелоси разорвала копию речи президента Дональда Трампа
Reuters

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что совершила «благородный» поступок, разорвав текст ежегодного обращения президента США Дональда Трампа к нации. Об этом сообщает телеканал CBS.

Она считает, что таким образом уничтожила «манифест лживости».

«Разорвать его (Трампа, — прим. ред.) чушь было очень благородно», — сказала Пелоси.

По ее словам, американский лидер своей речью и поведением «уничтожил правду» и «надругался» над Конституцией США.

4 февраля Трамп выступил с ежегодным посланием «О положении страны».

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