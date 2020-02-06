Мишустин назвал непосильными штрафы для водителей в новом КоАП

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Председатель правительства России Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной... Председатель правительства России Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной...
Председатель правительства России Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной...
Илья Питалев/РИА «Новости»

Российский премьер Михаил Мишустин заявил, что новые предлагаемые штрафы для водителей в КоАП, являются непосильными для граждан, цитирует РИА «Новости».

По его словам, власти страны пока не добились роста зарплаты в стране, чтобы так сильно увеличивать штрафы за нарушения на дорогах.

«Для многих — это просто непосильно», — констатировал Мишустин.

Он отметил, что рассматривать сумму штрафов нужно обязательно с учетом платежеспособности россиян, а «не идти по самому простому пути» и увеличивать штрафы.

Ранее Минюст предложил увеличить размер штрафа с 500 рублей до 3 тысяч рублей за превышение скорости на 20–40 км/ч. В случае, если автомобилист превышает допустимую скорость на 40-60 км/ч, он уже будет вынужден заплатить не 1 или 1,5 тысячи, а 4 тысячи рублей.

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