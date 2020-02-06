Мишустин назвал непосильными штрафы для водителей в новом КоАП

Российский премьер Михаил Мишустин заявил, что новые предлагаемые штрафы для водителей в КоАП, являются непосильными для граждан, цитирует РИА «Новости».

По его словам, власти страны пока не добились роста зарплаты в стране, чтобы так сильно увеличивать штрафы за нарушения на дорогах.

«Для многих — это просто непосильно», — констатировал Мишустин.

Он отметил, что рассматривать сумму штрафов нужно обязательно с учетом платежеспособности россиян, а «не идти по самому простому пути» и увеличивать штрафы.

Ранее Минюст предложил увеличить размер штрафа с 500 рублей до 3 тысяч рублей за превышение скорости на 20–40 км/ч. В случае, если автомобилист превышает допустимую скорость на 40-60 км/ч, он уже будет вынужден заплатить не 1 или 1,5 тысячи, а 4 тысячи рублей.

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