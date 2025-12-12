Олимпийская чемпионка стала свидетельницей стрельбы в торговом центре

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Тереза Йохауг рассказала, что 8 декабря она стала свидетелем стрельбы в торговом центре в Осло, передает Ski-Nordique.

«Внезапно наступил полный хаос: повсюду полицейские машины, люди ужасно нервничали. Я сидела там, чуть не плача, и была очень напугана. Кто-то был достаточно любезен, чтобы проводить меня до машины», — сказала Йохауг.

В этот же день появилась информация о том, что предполагаемого стрелка задержали. Сообщений о пострадавших не поступало. Полицейские выясняют причину стрельбы и устанавливают обстоятельства произошедшего.

Йохауг является четырехкратной олимпийской чемпионкой. Также она 14 раз завоевывала золотые медали на чемпионатах мира.

Ранее допуск российских лыжников назвали странным.