На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В якутском бассейне дети массово отравились парами хлора

РЕН ТВ: в Якутии дети массово отравились парами хлора в бассейне
true
true
true
close
Mosab Shawer/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Якутии 13 детей получили отравление парами хлора, посетив бассейн. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в городе Нерюнгри. Более десятка детей посетили бассейн, а затем ощутили недомогание.

Всем пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь. Детали и точные обстоятельства случившегося в настоящее время уточняются.

До этого четверо детей, включая двухлетнюю девочку, попали в реанимацию, отравившись хлором в отеле Анапы. В один из дней отдыхавшие в бассейне туристы заметили странный запах аммиака. Туристы покинули бассейн, после чего им стало плохо. У всех, кто находился в воде, появились слабость, рвота и сильный кашель. Администраторы отеля не вызвали скорую и не предложили помощь.

Ранее в Кирове несколько человек госпитализировали после отравления парами хлора.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Угон по Bluetooth: как хакеры вскрывают автомобили и что делать в случае киберугона
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами