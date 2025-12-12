В якутском бассейне дети массово отравились парами хлора

В Якутии 13 детей получили отравление парами хлора, посетив бассейн. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в городе Нерюнгри. Более десятка детей посетили бассейн, а затем ощутили недомогание.

Всем пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь. Детали и точные обстоятельства случившегося в настоящее время уточняются.

До этого четверо детей, включая двухлетнюю девочку, попали в реанимацию, отравившись хлором в отеле Анапы. В один из дней отдыхавшие в бассейне туристы заметили странный запах аммиака. Туристы покинули бассейн, после чего им стало плохо. У всех, кто находился в воде, появились слабость, рвота и сильный кашель. Администраторы отеля не вызвали скорую и не предложили помощь.

Ранее в Кирове несколько человек госпитализировали после отравления парами хлора.