Тренер «ПСЖ» оценил игру Сафонова в последних матчах

Главный тренер французского «ПСЖ» Луис Энрике похвалил голкипера команды Матвея Сафонова за игру в матчах против «Ренна» и «Атлетика», передает RMC Sport.

«Сафонов дождался своего момента и продемонстрировал отличную форму. Это очень важно для команды. Мы смогли увидеть футболиста, который не играл с начала сезона, Сафонова. Он показал свой уровень, очень рады видеть, что игроки всегда готовы», — сказал Энрике.

Встреча «ПСЖ» с испанским «Атлетиком» завершилась со счетом 0:0. Сафонов спас свою команду после удара со штрафного. В турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» занимает третье место, набрав 13 очков. «Атлетик» идет на 28 строчке, имея в активе пять баллов.

Сафонов — второй номер «ПСЖ» после Луки Шевалье, который сейчас восстанавливается от травмы.

Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. В дебютном сезоне вратарь провел 17 матчей во всех турнирах, пропустил 13 голов и семь раз сохранил свои ворота «сухими». Он также в составе клуба стал чемпионом Франции и победителем Лиги чемпионов, хотя в финальных матчах плей-офф ЛЧ не участвовал. В текущем сезоне Сафонов сыграл пока всего один раз — в матче 15-го тура чемпионата Франции с «Ренном» (5:0).

Ранее Геннадий Орлов заявил, что Сафонов следует советской школе.