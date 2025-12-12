Визит Путина в Туркменистан завершился

Визит российского президента Владимира Путина в Туркмению завершен. Об этом говорится в Telegram-канале Кремля.

На представленных кадрах видно, как глава государства поднимается по трапу на борт своего самолета в аэропорту Ашхабада.

Владимир Путин прилетел в столицу Туркменистана 12 декабря с рабочим визитом. В аэропорту его встретил бывший глава страны Гурбангулы Бердымухамедов.

Российский лидер прибыл в Ашхабад для участия в форуме, посвященном Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета, а также 30-летию провозглашения постоянного нейтралитета Туркмении.

Политик на полях форума встретился с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом, президентами Ирана и Ирака Масудом Пезешкианом и Абдулом Латифом Рашидом, а также лидерами Туркмении и Турции Сердаром Бердымухамедовым и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Ранее Ушаков рассказал о планах Путина на зарубежные визиты до конца года.