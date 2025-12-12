Суд изъял имущество экс-главы района на Кубани

Геленджикский городской суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государстве имущества экс-главы Крымского района Краснодарского края Сергея Леся. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Суд рассмотрел иск прокуратуры к Лесю и еще к 11 лицам, являющимся его родственниками и знакомыми. В доход РФ в качестве эквивалента за отчужденное имущество взысканы денежные средства в размере более 70 млн рублей.

В настоящее время Лесь заключен под стражу по делу о хищении государственных земельных участков на сумму 2 млрд рублей. По данным следствия, в период с января по март 2024 года фигурант велел своему подчиненному заключать с другим лицом договоры купли-продажи земли на льготных условиях — без торгов и по заниженной цене, в сравнении с рыночной.

Дело мужчины заведено по части 3 статьи 33 УК РФ (создание преступной группы) и части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Ранее стало известно, что Лесь пытался увезти от силовиков золотые костыли.