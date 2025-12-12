Болгария выделила €600 тыс. на спасение танкера Kairos

Правительство Болгарии в отставке одобрило решение о выделении 1,2 млн левов (около €600 тыс.) на буксировку танкера Kairos под флагом Гамбии, который стоит на якоре в районе города Ахтополь в южной части болгарского Черноморья после атаки дронов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на болгарское министерство транспорта и коммуникаций.

«Финальный этап операции по буксировке Kairos на безопасную позицию в Бургасском заливе запланирован на воскресенье, 14 декабря, при благоприятных метеоусловиях», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в транспортировке танкера будут использованы три буксира и специальный генератор, который обеспечит электроснабжение судна и работу гидравлики, чтобы Kairos смог поднять якорь. До этого специалисты агентства «Морская администрация» обследовали танкер, детально ознакомившись с его состоянием. Также была проведена частичная замена экипажа судна. До этого ВМС Болгарии с борта судна эвакуировали семь человек.

Танкер Kairos следовавший в Новороссийск и был поврежден украинскими беспилотниками 28 ноября в исключительной экономической зоне Турции. Спустя неделю он оказался всего в одной морской миле от болгарского побережья, где понадобилась спасательная операция. Болгарские морские власти сообщили, что судно вошло в территориальные воды страны, но не отвечало на запросы. Позже экипаж из 10 человек обратился с просьбой о эвакуации. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

