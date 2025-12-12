На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Король Великобритании обратится к нации из-за болезни

Король Великобритании Карл III записал послание нации о борьбе с раком
Henry Nicholls/Pool Photo via AP

Король Великобритании Карл III решил публично рассказывать о борьбе с раком в рамках масштабной благотворительной кампании. Об этом сообщает Daily Mail.

Послание, записанное королем, покажут в рамках кампании «Stand Up To Cancer 2025» («Борись против рака 2025». — «Газета.Ru»), организованной совместно Cancer Research UK и Channel 4.

В статье говорится, что обращение Карла III носит «личный» характер. Монарх поделится подробностями о диагностике заболевания, своей борьбе с ним и раскроет личный опыт в данном вопросе. Помимо этого, особое внимание он уделит программам скрининга рака для обеспечения ранней диагностики.

Обращение короля станет главной частью ночной программы телеканала Channel 4 и будет показано в 20:00 по местному времени (23:00 мск). Подобное откровение является уникальным случаем для британской монархии, поскольку члены королевской семьи традиционно сохраняют тайну в медицинских вопросах.

17 августа портал Radar Online со ссылкой на источники сообщил, что здоровье короля Великобритании в последние месяцы сильно ухудшилось. В материале утверждалось, что трость стала необходимостью для борющегося с онкологическим заболеванием Карла III. Как выяснили журналисты, теперь монарх с трудом передвигается по своему поместью в Норфолке. Более того, он употребляет алкоголь, чтобы справиться с болью.

Ранее старейшая жительница планеты сообщила Карлу III о его популярности у женщин.

