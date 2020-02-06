Республиканцы назвали дело об импичменте Трампа «спектаклем»

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Сенаторы-республиканцы считают, что процесс по импичменту президента США Дональда Трампа, инициированный демократами, был «театром». Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на сенатора-республиканца из американского штата Арканзас Тома Коттона.

По его словам, демократы желали наказать главу Белого дома, к которому они испытывают ненависть.

Сенатор заверил, что демократы при помощи импичмента хотели кинуть «тень подозрения на президента в год выборов».

«Теперь спектакль импичмента закончен, и Сенат может заняться реальными угрозами, стоящими перед нашей страной, такими как смертельный коронавирус», — сказал Коттон.

Ранее Сенат США оправдал Трампа по обоим пунктам обвинения на процессе по импичменту.

В США разгорелся скандал после того, как анонимный информатор заявил о давлении Трампа на украинского лидера Владимира Зеленского с целью склонить украинские власти к расследованию в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джо Байдена, в обмен на финансовую и военную помощь.

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