Песков рассказал о сроках голосования по поправкам в Конституцию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что вопрос о сроках общероссийского голосования по поправкам в Конституцию решается, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Это все будет уточняться, сейчас это все находится в стадии разработки, обсуждения», — сказал Песков.

Представитель Кремля посоветовал гражданам набраться терпения.

Ранее во время послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил о необходимости внесения ряда изменений в Конституцию.

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