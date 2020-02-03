Песков рассказал о сроках голосования по поправкам в Конституцию
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что вопрос о сроках общероссийского голосования по поправкам в Конституцию решается, передает корреспондент «Газеты.Ru».
«Это все будет уточняться, сейчас это все находится в стадии разработки, обсуждения», — сказал Песков.
Представитель Кремля посоветовал гражданам набраться терпения.
Ранее во время послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил о необходимости внесения ряда изменений в Конституцию.
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