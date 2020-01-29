Скабеева отреагировала на заявление Кравчука о «встрече» Гитлера и Сталина

Российская телеведущая Ольга Скабеева отреагировала на слова первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что лидер Третьего рейха Адольф Гитлер и глава СССР Иосиф Сталин якобы встречались во Львове перед началом Второй мировой войны в своем Telegram-канале.

Она иронично поблагодарила Кравчука за попытку объяснить заявление президента Украины Владимира Зеленского о причастности СССР к началу Второй мировой войны.

«Спасибо, Леонид Макарович. Наконец-то все стало понятно», — написала Скабеева.

Она предположила, что в распоряжении минобороны Украины появились свежесочиненные архивы, в которых многие исторические факты изменены, и назвала это «альтернативным взглядом Украины на мировую историю».

Скабеева негативно оценила тот факт, что в будущем именно по этим 'документам' будут учиться школьники.

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