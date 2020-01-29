Кравчук рассказал о встрече Сталина и Гитлера перед войной

close
Экс-президент Украины Леонид Кравчук Экс-президент Украины Леонид Кравчук
Экс-президент Украины Леонид Кравчук
РИА «Новости»

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что советский вождь Иосиф Сталин встречался с лидером Третьего рейха Адольфом Гитлером во Львове перед началом Второй мировой войны. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Кравчука, встреча стала попыткой двух государств договориться и «развязала руки» Гитлеру. Таким образом экс-глава Украины объяснил слова действующего президента страны Владимира Зеленского об ответственности Советского союза за Вторую мировую войну.

Ранее Зеленский во время рабочего визита в Польшу заявил о причастности СССР к началу Второй мировой войны.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Зеленский обвинил Советский Союз в развязывании Второй мировой

В Кремле сочли оскорбительным заявление Зеленского о вине СССР во Второй мировой войне

Помощник Зеленского назвал выступление президента Украины в Польше провальным