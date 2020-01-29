Кравчук рассказал о встрече Сталина и Гитлера перед войной
Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что советский вождь Иосиф Сталин встречался с лидером Третьего рейха Адольфом Гитлером во Львове перед началом Второй мировой войны. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Кравчука, встреча стала попыткой двух государств договориться и «развязала руки» Гитлеру. Таким образом экс-глава Украины объяснил слова действующего президента страны Владимира Зеленского об ответственности Советского союза за Вторую мировую войну.
Ранее Зеленский во время рабочего визита в Польшу заявил о причастности СССР к началу Второй мировой войны.
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