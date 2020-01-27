В комитет Думы поступили поправки к проекту об изменениях к Конституции

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений в основном законе Павел Крашенинников заявил, что было получено уже 17 поправок к президентскому законопроекту об изменениях в Конституции. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, они касаются в том числе формирования органов власти и организации их деятельности. Так, уточняются требования к кандидату в президенты, обсуждаются изменения наименования руководителя страны.

Крашенинников добавил, что они также касаются порядка избрания Государственной думы и уточнения статусов Совета безопасности РФ и Государственного совета.

Также изменения затрагивают социальные гарантии.

Во время послания Федеральному собранию российский лидер Владимир Путин заявил о необходимости внесения ряда изменений в Конституцию, например, требований к кандидату на пост главы государства, а также срок его нахождения на посту.

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