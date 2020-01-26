Российский эксперт счел требование Польши компенсации от РФ давней позицией

Требование партии Польши «Право и справедливость» (PiS) о выплате компенсации за ущерб, нанесенный Советским Союзом во Второй Мировой войне, — это постоянная позиция. Об этом сказал RT старший научный сотрудник Института славяноведения РАН Вадим Волобуев.

По его мнению, Польша не может избавиться от исторических обид, поэтому постоянно выражает свои претензии, причем не только России. Польская сторона также предъявляет их Украине и Германии.

«То, что СССР освободил Варшаву, для польской партии «Право и справедливость» не имеет никакого значения», — добавил он.

Он призвал воспринимать такую позицию польской стороны как природное явление, ведь поменять ее уже невозможно, а спорить — бессмысленно.

Ранее лидер правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Россия должна выплатить Польше компенсацию за ущерб, нанесенный Советским Союзом во Второй мировой войне.

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