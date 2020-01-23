Путин предложил встретиться пяти лидерам стран СБ ООН

Президент России Владимир Путин предложил провести встречу главам государств, которые являются постоянными членами Совета Безопасности ООН — и. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, пять постоянных членов СБ ООН — Россия, Китай, США, Франция и Великобритания могли бы провести совместное предприятие по безопасности, поскольку нужно быть сплоченными перед угрозами возникновения шовинизма, расизма, ненависти, антисемитизма и других проявлений подобного рода.

«У нас должно быть мужество не только прямо сказать об этом, но и сделать все, чтобы защитить и отстоять мир. Пример, на мой взгляд, могут и должны подать страны-основательницы ООН», — сказал Путин.

Он добавил, что пять государств, которые состоят в СБ ООН несут «особую ответственность за сохранение цивилизации».

По мнению российского лидера, важно провести такую встречу именно в 2020, так как в этом году будет юбилейная дата — 75 лет со дня окончания Второй мировой войны и основания ООН.

Кроме того, Путин отметил, что Россия будет готова встретиться с коллегами в любой точке мира, где им будет удобно.