Путин назначил Чайку полпредом в СКФО

Президент России Владимир Путин назначил Юрия Чайку полномочным представителем главы государства в Северо-Кавказском федеральном округе. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В указе говорится, что Путин утвердил Чайку на пост указом в соответствии с пунктом «к» статьи 83 Конституции РФ.

Отмечается, что документ вступает в силу со дня его подписания.

15 января президент России Владимир Путин подписал указ об отставке действующего правительства во главе с Дмитрием Медведевым. Он также внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на назначение премьер-министром.

Госдума одобрила кандидатуру Мишустина 16 января. Путин подписал указ о назначении Мишустина на пост главы правительства.

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