Лавров рассказал об итоговом соглашении по Ливии

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что прописано в итоговом соглашении по Ливии, которое заключили на конференции в Берлине. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что ливийские стороны продвинулись вперед по сравнению со встречей, прошедшей 13 января в Москве.

«Они договорились делегировать по пять представителей в создаваемый по инициативе ооновцев военный комитет», — заявил Лавров.

Дипломат добавил, что его члены будут рассматривать все вопросы, которые касаются обеспечения перемирия в Ливии.

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