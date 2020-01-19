Источники заявили о согласовании текста документа по Ливии на саммите в Берлине

В рамках берлинской конференции по Ливии представителями стран участников мероприятия был согласован текст итогового документа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

Уточняется, что проект содержит условия невмешательства участников в военный конфликт на территории Ливии.

Также предполагается введение санкционных мер Совбезом ООН при нарушении запрета на ввоз оружия в страну.

«Текст согласовали окончательно», — заключил один из собеседников агентства.

Кроме того, последняя версия документа предполагала предлагается расчленить процесс урегулирования на шесть «корзин», а именно прекращение огня, политический процесс, выполнение оружейного эмбарго, соблюдение норм гуманитарного права и прав человека, а также реформа сектора безопасности и экономическая реформа.

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