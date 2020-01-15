Путин поручил правительству исполнять обязанности до создания нового кабинета
Президент России Владимир Путин поручил правительству премьер-министра Дмитрия Медведева исполнять обязанности до формирования нового кабинета.
Об этом сообщает ТАСС.
«Прошу вас исполнять обязанности в полном объеме до формирования правительства в новом составе», — сказал глава государства.
Ранее Путин поблагодарил правительство Медведева за совместную работу.
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