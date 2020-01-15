Путин поблагодарил правительство Медведева за совместную работу

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Президент России Владимир Путин поблагодарил правительство премьер-министра Дмитрия Медведева за работу. Об этом сообщает ТАСС.

Российский лидер поблагодарил правительство за совместную работу, а также выразил удовлетворение результатами, которые были достигнуты.

«Не все удалось сделать, но все никогда не получается в полном объеме», — добавил Путин.

Ранее Дмитрий Медведев объявил, что правительство России подало в отставку.

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