Путин поблагодарил правительство Медведева за совместную работу
Президент России Владимир Путин поблагодарил правительство премьер-министра Дмитрия Медведева за работу. Об этом сообщает ТАСС.
Российский лидер поблагодарил правительство за совместную работу, а также выразил удовлетворение результатами, которые были достигнуты.
«Не все удалось сделать, но все никогда не получается в полном объеме», — добавил Путин.
Ранее Дмитрий Медведев объявил, что правительство России подало в отставку.
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