Нетаньяху призывает к запуску в ООН механизма автоматических санкции против Ирана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал западные страны запустить механизм автоматических санкций в отношении Ирана. Об этом глава израильского правительства написал на своей странице в Twitter.

По словам Нетаньяху, Иран стремится к обладанию ядерным оружием. Премьер-министр подчеркнул, что Израиль не намерен допускать подобного развития событий.

«Я повторяю, Израиль не позволит Ирану получить ядерное оружие. Я также призываю западные страны запустить механизм автоматических санкций в ООН сейчас», — написал Нетаньяху.

Ранее сообщалось, что Иран отказался от ключевого ограничения по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе.

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