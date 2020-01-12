Оппозиция Абхазии: ситуация ухудшится, если президент не уйдет в отставку

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Ситуация в Абхазии станет неконтролируемой, если президент Рауль Хаджимба не сложит полномочия до конца дня, заявил лидер оппозиции страны Аслан Бжания. Об этом сообщает «Интерфакс».

Действия протестующих будут неконтролируемы, если Хаджимба не объявит об отставке в воскресенье, 12 января, отметил Бжания. Он подчеркнул, что президент не должен выполнять свои обязанности до проведения новых выборов главы государства, так как его полномочия истекли в сентябре 2019 года.

Ранее сообщалось, что Верховный суд Абхазии отменил решение Центральной избирательной комиссии об итогах президентских выборах и постановил назначить новые.

Утром 9 января протестующие с требованием отставки президента, ворвались в администрацию главы Абхазии. Позднее вечером оппозиция заблокировала здание администрации президента.

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