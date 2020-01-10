Путин провел переговоры с президентом Египта по ситуации в Ливии
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, в рамках которого обсудил ситуацию в Ливии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Как отмечается, лидеры двух стран пообщались о необходимости наращивать международные усилия для разрешения конфликта в Ливии при помощи мирных средств.
«Продолжено обсуждение ситуации в Ливии – в том числе с учетом принятого в ходе визита Владимира Путина в Стамбул 8 января совместного заявления лидеров России и Турции», — говорится в сообщении.
Как стало известно, главы государств обсудили ситуацию в Сирии, а также в регионе Персидского залива.
Ранее Путин призвал установить режим прекращения огня в Ливии с 12 января.
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