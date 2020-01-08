Песков: Путин и Эрдоган обсудят ситуацию на Ближнем Востоке
Президент России Владимир Путин намерен обсудить с главой Турции Тайипом Эрдоганом ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера, передает корреспондент «Газеты.Ru».
Во время встречи глав государств, которая состоится в рамках визита Путина в Турцию, президенты обсудят обострение ситуации на Ближнем Востоке после убийства генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.
Ситуация в регионе вновь обострилась после убийства иранского генерала Касема Сулеймани 3 января в районе аэропорта Багдада ракетным ударом американских ВВС по приказу президента США Дональда Трампа. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть генерала.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Белом доме раскрыли причину убийства Сулеймани
— Иранский парламент приравнял Пентагон к террористам
— Глава Пентагона рассказал, чем будет руководствоваться США при ударах по Ирану