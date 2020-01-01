На Украине два канала показали поздравление Порошенко вместо Зеленского
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На Украине два телеканала «Прямой» и «Пятый» в новогоднюю ночь показали обращение экс-президента страны Петра Порошенко.
Ровно в полночь оба канала вывели в эфир двухминутный ролик с Порошенко, его супругой Мариной и нардепами от «Европейской солидарности».
После этого в эфир было запущено поздравление действующего главы государства Владимира Зеленского.
В прошлый Новый год также поступил телеканал «1+1», показав обращение Зеленского, в котором он объявил, что будет баллотироваться в президенты.