Трамп отметил «отличную координацию» между Россией и США по предотвращению терактов

Президент США Дональд Трамп заявил, что между Москвой и Соединенным Штатами Америки была достигнута «отличная координация», которая помогла российским спецслужбам предотвратить теракты на территории России, в частности в Санкт-Петербурге. Об этом он написал в своем Twitter.

Американский лидер отметил, что президент России Владимир Путин в телефонном разговоре поблагодарил его и США за переданные данные о планировавшихся терактах в Петербурге.

«Они смогли быстро задержать подозреваемых и спасти много жизней. Отличная и важная координация!» — написал Трамп.

Ранее сообщалось, что благодаря сведениям, полученным от США, сотрудники ФСБ России задержали двух россиян, которые планировали устроить террористические атаки в Петербурге в новогодние праздники.

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