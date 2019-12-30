На сайте Кремля опубликуют альбом «Путин.20 лет» с редкими фото и видео

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что 30 декабря на сайте Кремля будет опубликован альбом «Путин.20 лет» с редкими фото и видео главы государства Владимиром Путиным, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Альбом, который состоит из архивных фотографий и видеозаписей, сделанных в основном личными фотографами и операторами за 20 лет. Сегодня в 18:00 откроется доступ на президентском сайте. Это будет подразделение «Путин.20 лет», — сказал Песков.

По его словам, фотохроника будет начинаться с 31 декабря 1999 года.

«Это такие избранные моменты последних двух десятилетий, связанные с работой Путина и в качестве президента, и в качестве главы правительства. Начиная именно с 31 декабря 99-го года. Это не хроника и не летопись, там нет полноты истории. Это наиболее яркие и интересные фотографии и видеозаписи прошлых лет. Есть то, что публиковалось, но наверняка уже забылось, а некоторые публикуются впервые. Там много всего интересного. Это и первое новогоднее обращение Путина, первые зарубежные визиты – например, президенты России и Украины вместе в Севастополе отмечали день ВМФ, как в Сочи Путин усаживал за стол переговоров руководство Грузии и Абхазии, как налаживалась жизнь в Чечне и так далее, и тому подобное», — рассказал Песков.

Он уточнил, что сейчас материалы доступны по 2004 год включительно, в течение нескольких недель будут добавляться дополнительные годы до 2019 года.