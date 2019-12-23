Трамп подтвердил Лаврову намерение посетить 9 мая Россию, если ему позволит график

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что во время его встречи с американским президентом Дональдом Трампом в Вашингтоне последний рассказал о своем желании посетить Парад Победы в Москве 9 мая 2020 года, если позволит его график. Об этом сообщает РИА «Новости».

Лавров отметил, что Трамп наряду с другими лидерами получил приглашение от президента России Владимира Путина принять участие в торжествах по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая в Москве.

По словам министра, Трамп не раз подчеркивал важность этой даты, в том числе и во время визита Лаврова в Вашингтон, и свой интерес в участии в данном мероприятии, если позволит график.

Ранее президент Соединенных Штатов заявлял, что рассматривает возможность визита на парад 9 мая в Москву, но этому может помешать предвыборная кампания в США.

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