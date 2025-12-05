США намерены добиваться стабилизации Сирии

Вашингтон намерен добиваться стабилизации Сирии, а также будет работать над ее превращением в неотъемлемого и конструктивного игрока на Ближнем Востоке. Об этом свидетельствует новая Стратегия национальной безопасности США, опубликованная Белым домом.

«Сирия остается потенциальной проблемой. Но при поддержке Америки, арабских стран, Израиля и Турции она может стабилизироваться и вновь занять свое законное место в качестве неотъемлемого и конструктивного игрока в регионе», — говорится в документе.

Кроме того, США больше не считают Ближний Восток доминирующим фактором в своей внешней политике в связи с тем, что он больше не представляет из себя «постоянный раздражитель». В обновленной Стратегии, в частности, говорится о планах по дальнейшему расширению Авраамовых соглашений.

«Авраамовы соглашения» — документ, который был заключен в 2020 году для нормализации отношений Израиля с Бахрейном и ОАЭ. Соглашение было подписано при посредничестве США израильской стороной. Их название отсылает к патриарху и пророку Аврааму, вера в которого присутствует во всех крупнейших авраамических религиях: иудаизме, христианстве и исламе. «Авраамовы соглашения» способствовали экономическому и оборонному сотрудничеству стран региона.

20 сентября президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа заявил о возможности в ближайшие дни подписать соглашение по безопасности с Израилем. Он подчеркнул, что Дамаск не доверяет еврейскому государству, но воевать с Израилем не хочет.

Ранее Трамп похвалил работу новых сирийских властей.