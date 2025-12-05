На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На канал пресс-службы Кремля в Max подписались более 1 млн человек

РИА Новости: «Кремль Новости» стал первым каналом-миллионником в Max
true
true
true
close
Владимир Астапкович/РИА Новости

Канал пресс-службы Кремля в мессенджере Max стал первым каналом на данной платформе, на который подписались более 1 млн человек. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, количество подписчиков канала «Кремль Новости» достигло 1 009 953 человек. В этом канале публикуется официальная информация о ежедневной деятельности президента РФ Владимира Путина, при этом первый пост был выложен 8 сентября текущего года.

Как отметили журналисты, аудитория канала начала активно расти в преддверии большой пресс-конференции главы государства, которая будет посвящена итогам уходящего 2025 года. Пользователи мессенджера Max смогут следить за ходом мероприятия через канал «Кремль Новости».

Совмещенные большая пресс-конференция и прямая линия с Путиным состоятся 19 декабря. Начало мероприятия запланировано на 12:00 мск. Прием вопросов для прямой линии начался 4 декабря и продлится до окончания прямой линии.

Координатор молодежного крыла «Народного фронта» Эльвира Сайфиева рассказала, что от граждан уже поступили первые вопросы для прямой линии с Путиным. В основном они касаются социальной сферы и ЖКХ.

Ранее россиянам сообщили, что в мессенджере Max можно будет получать уведомления с «Госуслуг».

