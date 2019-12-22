Макрон призвал к рождественскому перемирию и приостановке протестов

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал приостановить забастовки по поводу пенсионной реформы во время рождественских каникул, чтобы избежать сбоев в поездках, сообщает Reuters.

По мнению политика, забастовки не запрещены конституцией, однако во время рождественских каникул их лучше не проводить.

«Бывают моменты, когда нужно перемирие... из-за уважения к семьям и семейной жизни», — сказал Макрон.

Он добавил, что пауза в забастовках не будет означать, что профсоюзы отказались от своих требований, но продемонстрирует «чувство ответственности и уважения к французским людям, которые порой находятся в разлуке и хотят воссоединиться в этот праздничный период».

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