В Польше отреагировали на слова Путина о Второй мировой войне

Замглавы польского МИДа Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что власти Польши анализируют слова президента России Владимира Путина о начальном периоде Второй мировой войны. Об этом пишет РИА «Новости».

Он сказал, что Польше требуется некоторое время для того, чтобы изучить данное высказывание и понять, требует ли оно дипломатической реакции.

Замглавы также добавил, что чувствует победу Польши в борьбе за историческую правду.

Речь идет о словах, которые прозвучали на Большой пресс-конференции президента России Владимира Путина. В ходе ответов на вопросы он напомнил, что советские войска вошли в Польшу после утраты контроля за своими вооруженными силами и за тем, что происходит на территории страны со стороны польского правительства.

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