Посты Потаповой и Касаткиной о смене гражданства совпадают практически слово в слово

Посты Потаповой и Касаткиной о смене гражданства почти полностью совпадают

Пользователи соцсетей обратили внимание на то, что публикации в социальных сетях 50-й ракетки мира Анастасии Потаповой и 37-й ракетки мира Дарьи Касаткиной о смене спортивного гражданства практически совпадают, передает «Чемпионат».

Обе теннисистки назвали новые страны «местом, которое я люблю, где меня тепло принимают и где чувствую себя абсолютно как дома». Также они заявили они рады представлять новую страну.

4 декабря Касаткина заявила, что со следующего сезона будет выступать за Австрию, и отметила, что чувствует себя там, как дома.

24-летняя Потапова занимает 59-ю позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Теннисистка завоевала три чемпионских титула в одиночном разряде. Пиком ее достижений в рейтинге стало 21-е место в июне 2023 года. После смены спортивного гражданства она станет первой ракеткой страны, обойдя Юлию Грабер, которая занимает 94-ю позицию в мире.

Ранее Дмитрий Губерниев заявил, что не считает теннисистку Потапову предательницей.