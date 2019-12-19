Путин высказался об отмене оговорки «подряд» в отношении президентских сроков

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции заявил, что допускает возможность отмены оговорки «подряд» в статье Конституции о президентских сроках.

Он назвал Конституцию живым инструментом и сказал, что он должен соответствовать уровню развития общества.

По его мнению кардинально менять основной закон страны не стоит. Особенно это касается первой главы, поскольку именно в ней закреплены фундаментальные моменты, которые обязательно предстоит реализовать.

Путин добавил, что оговорку же «подряд» в статье о президентских сроках изменить возможно, поскольку она смущает некоторых российских политологов и общественных деятелей.

Речь идет о пункте 3 статьи 81 главы четвертой Конституции России, в которой говорится, что один и тот же человек не может быть на должности президента более двух сроков подряд.