Пелоси назвала дату голосования по импичменту Трампа
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Спикера Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси назвала дату проведения голосования в отношении импичмента президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что с таким заявлением она обратилась к представителям демократической партии.
Голосование по импичменту Трампа представитель палаты назвала «одним из самых важных полномочий, предоставленных нам (демократам. — примечание «Газеты.Ru») конституцией». Уточняется, что голосование назначено на среду, 18 декабря.
«Мы проголосуем по одобрению двух статей по импичменту в отношении президента США», — заявила Пелоси.
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