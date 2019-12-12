Постпред РФ при ООН назвал пути ядерного разоружения

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Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединённых Наций Василий Небензя, 5... Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединённых Наций Василий Небензя, 5...
Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединённых Наций Василий Небензя, 5...
Mary Altaffer/AP

Постпред России при ООН Василий Небензя считает, что санкции никогда не смогут заменить дипломатию, особенно в обсуждениях пути к ядерному разоружению. Об этом говорится на сайте постоянного представительства страны при ООН.

Небензя напомнил, что Россия уже говорила о пути отказа от ядерного оружия. Для этого необходимо лишь начать с укрепления мер доверия. Постпред считает, что переговорный процесс – это «улица с двусторонним движением», где нельзя договориться, не предлагая ничего взамен.

«Поиск взаимоприемлемых политико-дипломатических развязок – это единственно возможный путь к мирному решению проблем», — подчеркнул Небензя.

Однако он отметил, что наличие у КНДР ядерной программы неприемлемо.