Постпред РФ при ООН назвал пути ядерного разоружения

Постпред России при ООН Василий Небензя считает, что санкции никогда не смогут заменить дипломатию, особенно в обсуждениях пути к ядерному разоружению. Об этом говорится на сайте постоянного представительства страны при ООН.

Небензя напомнил, что Россия уже говорила о пути отказа от ядерного оружия. Для этого необходимо лишь начать с укрепления мер доверия. Постпред считает, что переговорный процесс – это «улица с двусторонним движением», где нельзя договориться, не предлагая ничего взамен.

«Поиск взаимоприемлемых политико-дипломатических развязок – это единственно возможный путь к мирному решению проблем», — подчеркнул Небензя.

Однако он отметил, что наличие у КНДР ядерной программы неприемлемо.