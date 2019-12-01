В МИД Украины хотят дать правовую оценку словам Володина

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар призвал провести проверку высказывания председателя Госдумы России Вячеслава Володина об угрозе выхода ряда украинских областей из состава страны. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам Боднара, правоохранительным органам следует изучить слова Володина на предмет нарушения украинского законодательства.

Также политик подчеркнул, что на Украине не притесняют этнические группы и каждая из них имеет возможности для развития своей национальной идентичности.

Ранее председатель Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что проявление национализма и притеснение малых народов может вызвать выход из состава Украины некоторых областей

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