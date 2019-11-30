Эксперт оценила возобновление переговоров между США и «Талибаном»

Возобновление мирных переговоров между США и «Талибаном» (организация запрещена в России)является шагом в верном направлении, написала на своей странице в Twitter эксперт «Международной кризисной группы» Лорел Миллер.

По ее словам, объявление о возобновлении переговоров показывает стремление Соединенных штатов найти дипломатический выход из протяженной войны. Миллер также заявила, что это «самый реалистичный для США» способ простимулировать мирный процесс.

При этом эксперт отметила, что власти Афганистана показали недоверие к переговорам. Она предположила, что они опасаются дипломатической легитимации «Талибана».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что талибы хотят продолжить мирные переговоры с США после того, как они были прерваны в сентябре 2019 года из-за теракта в Кабуле, в котором погиб американский военнослужащий.

«Талибан» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.

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