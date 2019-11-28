В Госдуме оценили сценарии Украины по реинтеграции Донбасса

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек оценил заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова о рассмотрении Киевом пяти сценариев реинтеграции Донбасса. Об этом сообщает RT.

«Думаю, эти заявления — некий тендер на лучшего исполнителя проекта по «возвращению Крыма» и «капитуляции» Донбасса. Победитель «конкурса» получит солидное финансирование, славу и внимание СМИ», — считает депутат Госдумы.

Ранее Данилов рассказал, что у СНБО есть пять сценариев «возвращения оккупированных украинских территорий», но уточнять их отказался. Об этом он сообщил, когда рассказывал о подготовке вопросов Киева к саммиту «нормандской четверки» в Париже.

Кроме того, Данилов заявил о намерении Киева обсудить проблему прекращения огня по всей линии фронта на востоке Украины, а также вопроса, касающегося понимания ситуации с украинско-российской границей.

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