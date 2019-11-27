Лавров посоветовал западным лидерам отказаться от «имперских замашек»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров высказался о свойственной западным лидерам политике, которая влияет на отношения между Западом и Россией. Об этом он заявил в Дипломатической академии МИД Киргизии, выступление транслировал RT.

По его мнению, многие главы государств проводят обостряющую взаимоотношения устаревшую политику. Глава российского МИД подчеркнул, что западным странам стоит отказаться от привычки диктовать всем свою волю.

«Наилучший способ прекратить эту ненормальную ситуацию — это отказаться от имперских замашек», — подчеркнул Лавров.

Он добавил, что Москве советуют выполнять минские договоренности, однако это не представляется возможным, поскольку, по словам министра, Россия там не упомянута и не является стороной конфликта.

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