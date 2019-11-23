Россия призывает другие страны не навязывать Африке свою помощь для решения ее проблем

Россия призывает не навязывать Африке методы извне, в том числе по решению конфликтов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова в ходе встречи с министрами иностранных дел стран G20 в японском городе Нагоя.

Российски министр отметил, что в данном случаем необходим принцип «африканским проблемам африканское решение».

«Мы будем поддерживать Африканский союз, субрегиональные организации на африканском континенте в том, как они видят пути решения африканских проблем», — сказал Лавров.

Известно, что главы МИД на встрече обсудили роль Африки в современном мире, ее экономического потенциала и решения конфликтов, которые, по мнению Лаврова, препятствуют «освоению ресурсов Африки на благо ее народов, на благо мировой экономики».