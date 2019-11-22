Тверской суд Москвы отказался рассматривать иск ФБК к Путину

Тверской суд Москвы отказался принимать иск членов Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) к президенту России Владимиру Путину. Об этом информирует РИА «Новости».

Как пояснила пресс-секретарь суда Ольга Бондарева, по положениям конституции, требования не могут быть предъявлены к президенту в рамках административного судопроизводства.

По словам Бонаревой, принятие этого заявления «нарушает основные принципы разделения властей» в России.

В связи с этим, суд принял решение об отказе в принятии административного искового «о признании незаконным действий (бездействия) президента Российской Федерации».

Ранее Фонд борьбы с коррупцией подал в Тверской районный суд Москвы иск к президенту Владимиру Путину из-за расследования дела об отмывании крупной суммы денег через ФБК. Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков спокойно отреагировал на подачу иска в отношении российского лидера Владимира Путина основателем ФБК Алексеем Навальным.