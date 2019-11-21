Моралес признался в желании вернуться в Боливию

Бывший лидер Боливии Эво Моралес заявил, что хочет вернуться домой в Боливию, но боится, что с ним может что-то случиться. Об этом он сказал в интервью РИА «Новости».

По его словам, он уже давно готов вернуться в Боливию, но ждет гарантии его безопасности от временного правительства. Моралес рассказал, что против его возвращения выступают Соединенные Штаты.

«Я хочу вернуться уже завтра, ждем гарантий», — добавил Моралес.

Также он предупредил, что, если с ним что-то случится, то ответственным за это будет временное правительство.

На состоявшихся в Боливии 20 октября президентских выборах Эво Моралес одержал победу уже в первом туре. Однако его соперник Карлос Меса не признал результаты голосования, после чего вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране. 10 ноября он объявил об отставке и покинул страну.

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