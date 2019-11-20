Борис Джонсон восхитился 27 лидерами Евросоюза
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Британский премьер Борис Джонсон в ходе дебатов с лидером Лейбористской партии Джереми Корбином заявил, что восхищается всеми 27 лидерами стран Евросоюза, передает РИА «Новости».
Он пояснил, что лидеры стран-членов ЕС помогли ему заключить «фантастическую» сделку о Brexit.
Так Джонсон ответил на вопрос журналистов, каким иностранным лидером он восхищается больше всего.
В свою очередь Джереми Корбин выразил восхищение работой генсека ООН Антониу Гутерриша, который «пытается объединить мир».