Борис Джонсон восхитился 27 лидерами Евросоюза

Британский премьер Борис Джонсон в ходе дебатов с лидером Лейбористской партии Джереми Корбином заявил, что восхищается всеми 27 лидерами стран Евросоюза, передает РИА «Новости».

Он пояснил, что лидеры стран-членов ЕС помогли ему заключить «фантастическую» сделку о Brexit.

Так Джонсон ответил на вопрос журналистов, каким иностранным лидером он восхищается больше всего.

В свою очередь Джереми Корбин выразил восхищение работой генсека ООН Антониу Гутерриша, который «пытается объединить мир».