Борис Джонсон восхитился 27 лидерами Евросоюза

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время тронной речи королевы Елизаветы II, 14 октября... Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время тронной речи королевы Елизаветы II, 14 октября...
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время тронной речи королевы Елизаветы II, 14 октября...
Daniel Leal-Olivas/Reuters

Британский премьер Борис Джонсон в ходе дебатов с лидером Лейбористской партии Джереми Корбином заявил, что восхищается всеми 27 лидерами стран Евросоюза, передает РИА «Новости».

Он пояснил, что лидеры стран-членов ЕС помогли ему заключить «фантастическую» сделку о Brexit.

Так Джонсон ответил на вопрос журналистов, каким иностранным лидером он восхищается больше всего.

В свою очередь Джереми Корбин выразил восхищение работой генсека ООН Антониу Гутерриша, который «пытается объединить мир».