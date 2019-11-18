Стала известна дата «нормандского саммита»

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча в «нормандском формате» запланирована на 9 декабря. Об этом сообщает ТАСС.

Он также отметил, что подготовка к саммиту уже находится на завершающей стадии.

Представитель Кремля также добавил, что 18 ноября российский лидер Владимир Путин проведет международный телефонный разговор. Кто примет в нем участие, пока не известно, однако уточняется, что разговор затронет вопросы подготовки к «нормандскому формату».

«По «нормандской четверке» я не буду высказывать какие-то ожидания: это очень серьезная встреча, долгожданная», — сказал в заключении Песков.

«Нормандский саммит» состоится при участии Германии, России, Франции и Украины.