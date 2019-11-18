Стала известна дата «нормандского саммита»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча в «нормандском формате» запланирована на 9 декабря. Об этом сообщает ТАСС.
Он также отметил, что подготовка к саммиту уже находится на завершающей стадии.
Представитель Кремля также добавил, что 18 ноября российский лидер Владимир Путин проведет международный телефонный разговор. Кто примет в нем участие, пока не известно, однако уточняется, что разговор затронет вопросы подготовки к «нормандскому формату».
«По «нормандской четверке» я не буду высказывать какие-то ожидания: это очень серьезная встреча, долгожданная», — сказал в заключении Песков.
«Нормандский саммит» состоится при участии Германии, России, Франции и Украины.