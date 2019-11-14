Захарова сравнила публикации британских СМИ о России с психозом

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова обвинила британские средства массовой информации в навязывании населению «синдрома Форрестола», сообщает РИА Новости.

Джеймс Форрестол, первый министр обороны США, был помещен в психиатрическую больницу с депрессией и нервным истощением, во время болезни он твердил, что видел русских солдат.

По словам Захаровой, публикации о России в СМИ Великобритании навязывают «синдром Форрестола» здоровым людям.

Ранее британские СМИ опубликовали материалы, утверждающие причастность Москвы к гибели сооснователя «Белых касок» Джеймса Ле Мезюрье.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Россия направила ноту в британский МИД из-за высказываний главы Генштаба

— Девять россиян включили в доклад Британии о «российской угрозе», выяснили СМИ

— Глава Генштаба Британии заявил о росте «российской угрозы»