Захарова сравнила публикации британских СМИ о России с психозом
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова обвинила британские средства массовой информации в навязывании населению «синдрома Форрестола», сообщает РИА Новости.
Джеймс Форрестол, первый министр обороны США, был помещен в психиатрическую больницу с депрессией и нервным истощением, во время болезни он твердил, что видел русских солдат.
По словам Захаровой, публикации о России в СМИ Великобритании навязывают «синдром Форрестола» здоровым людям.
Ранее британские СМИ опубликовали материалы, утверждающие причастность Москвы к гибели сооснователя «Белых касок» Джеймса Ле Мезюрье.
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