Богдан ответил на слухи о драке с главой СБУ

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Глава администрации президента Украины Андрей Богдан Глава администрации президента Украины Андрей Богдан
Глава администрации президента Украины Андрей Богдан
РИА «Новости»

Глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан отреагировал на сообщение о драке с председателем Службы безопасности Украины (СБУ) Иваном Бакановым.

Об этом он написал в своем Facebook, прикрепив к посту собственную фотографию.

Отмечается, что на снимке видно, что зуб у него не выбит.

Богдан в подписи к фото в шутку пригрозил Баканову не попадаться у него на пути.

«В следующий раз выпью всю кровь. Будешь кошкам хвосты крутить!», — сыронизировал Богдан.

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