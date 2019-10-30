Суд США заблокировал решение о передаче Конгрессу полной версии доклада Мюллера

Апелляционный суд США заблокировал решение федерального судьи Берил Хоуэл о передаче полной версии доклада американского спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском следе» в выборах президента страны в 2016 году Юридическому комитету Палаты представителей Конгресса. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как отмечается, апелляцию о передаче подал Минюст Соединенных Штатов.

Известно, что Мюллер представил доклад генпрокурору США Уильяму Барру в марте 2019 года после завершения 22-месячного расследования.

В докладе якобы говорится о вмешательстве России в президентские выборы, но при этом не приводится свидетельств «сговора» американского лидера Дональда Трампа с Москвой.

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