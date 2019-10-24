Медведев раскритиковал практику участия в выборах единороссов в качестве самовыдвиженцев

Премьер-министр России и лидер «Единой России» Дмитрий Медведев раскритиковал практику участия в выборах кандидатов от «Единой России» в качестве самовыдвиженцев, передает «Интерфакс».

Он призвал прекратить подобную практику.

«Это вносит сумятицу и сказывается на выборах, эту практику нужно прекратить», — заявил Медведев.

Об этом он заявил на встрече с высшими должностными лицами субъектов РФ - кандидатами в секретари региональных отделений «Единой России».